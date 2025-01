Il Modena ha chiuso l'operazione per Issiaka Kamate, esterno offensivo prodotto del vivaio dell'Inter. Secondo l'emittente locale TRC, è fatta per l'arrivo del francese classe 2004 in gialloblu. Kamate ha giocato in nerazzurro con la squadra Primavera mentre nella prima parte di stagione ha collezionato 8 presenze nel massimo campionato portoghese con l’AVS.

Adesso, per Kamate, si avvicina l'esperienza col campionato italiano di Serie B, dove era cercato anche dal Mantova e dal Cosenza.