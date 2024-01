Mattia Perin, portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo il 4-0 rifilato al Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia. "La Coppa Italia è un obiettivo perché è un trofeo prestigioso e alla fine della carriera di un calciatore pesa avere trofei in più o in meno. Con questo carattere possiamo toglierci delle soddisfazioni, anche se in campionato è difficile. Lo scudetto? La Champions è il nostro obiettivo, ma non possiamo dire che non crediamo allo scudetto. Sappiamo che l'Inter è la favorita, noi dovremo dimostrare di essere al loro livello".