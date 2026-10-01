L'Inter di Cristian Chivu riparte da campione d'Italia e da una classifica che, dopo cinque giornate, la vedeva a 13 punti, appaiata a Roma e Lazio al vertice. Lautaro Martínez, Thuram, Çalhanoğlu e Barella sono i punti fermi, ma ogni grande stagione ha bisogno di una scoperta, di qualcuno che dal ruolo di promessa passi a quello di protagonista. Ed è proprio qui che si gioca la sfida di Chivu: spingere i giovani senza snaturare un gruppo che ha già vinto.

Pio Esposito, il candidato numero uno

Il nome che salta subito all'occhio è quello di Pio Esposito. Rivelazione dell'ultimo campionato, l'attaccante ha continuato a crescere anche in azzurro con le ultime prestazioni in Nations League. Dentro l'Inter il ballottaggio con Thuram per affiancare Lautaro è aperto, e la sensazione è che, se la crescita proseguirà, Esposito possa trasformarsi da sorpresa a certezza, magari proprio quest'anno.

Sučić e Diouf: il futuro a centrocampo

A centrocampo, il discorso passa per Petar Sučić, classe 2003, arrivato dalla Dinamo Zagabria con qualità e inserimenti negli spazi, e per Diouf, altro giovane che Chivu può plasmare. Con Barella e Çalhanoğlu a dettare i ritmi, hanno il margine per ritagliarsi uno spazio crescente e magari diventare il volto nuovo della mediana.

Bonny, il jolly dell'attacco

Un posto tra i candidati lo merita anche Ange-Yoan Bonny, attaccante francese cercato da Chivu e pensato per dare fisicità e alternative alla coppia titolare. Quando l'Inter dovrà gestire un calendario fitto tra campionato e coppe, i suoi minuti potrebbero fare la differenza.

Chi sorprenderà davvero?

La risposta, come sempre, la darà il campo. Chi vuole seguire da vicino le prestazioni degli uomini di Chivu può trovare le migliori quote maggiorate sui giocatori nerazzurri su bonusscommesse.pro.