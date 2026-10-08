Tra ieri e oggi Cristian Chivu ha ritrovato tutti i giocatori impegnati ancora con le rispettive Nazionali durante la sosta: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Pio Esposito, Andy Diouf, Piotr Zielinski, Josep Martinez, Manuel Akanji, Petar Sucic e Lautaro Martinez sono finalmente a disposizione dell'allenatore in vista della partita di sabato al Meazza contro il Parma, anche se molti di loro, proprio perché freschi di ritorno, potrebbero guardare la partita partendo dalla panchina.
Chi ha lavorato in questi giorni al Training Centre di Appiano Gentile ha infatti maggiori possibilità di essere titolare contro i ducali. Nello specifico, partono davanti i vari Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco (entrambi guariti dai rispettivi infortuni), Ivan Provedel, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard, Carlos Augusto e Curtis Jones. Non è detto, ovviamente, che siano tutti coinvolti dal primo minuto. Ad ogni modo, secondo Sky permangono alcuni ballottaggi:
Luis Henrique-Diouf: il brasiliano è rimasto ad allenarsi ad Appiano, il francese ha invece giocato due gare in Nazionale.
Calhanoglu-Zielinski: stesso discorso per il posto in regia, solo Akanji (360) ha accumulato più minuti in Nazionale del polacco (327).
Bonny-Lautaro: fatiche con l'Argentina per il capitano, che potrebbe lasciare spazio al compagno di reparto
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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