L'Ajax non vince da sette partite contro squadre italiane, ovvero dal 2-1 in casa della Juventus al ritorno dei quarti di finale 2018/19. Per il resto, due pareggi e ben cinque sconfitte il bottino della squadra di Amsterdam con le nostre rappresentanti. I Lancieri non vincono da 13 partite casalinghe contro squadre di Serie A , ovvero dal 2-1 sulla Roma nella seconda fase a gironi 2002/03, dopo il quale sono arrivati sei pareggi e sette battute d'arresto.

L'Inter, al contrario, è imbattuta da 13 partite contro squadre dei Paesi Bassi, ovvero dalla sconfitta casalinga per 1-0 contro il Feyenoord nella semifinale di andata di Coppa UEFA 2001/02 prima di una striscia di nove vittorie e quattro pareggi. I nerazzurri hanno vinto sei e pareggiato due partite su otto contro i club dei Paesi Bassi nella fase campionato/fase a gironi di Champions League.