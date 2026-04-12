Denzel Dumfries contento ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dell'Inter sul campo del Como: "Grande vittoria, sono molto contento. Ma il discorso Scudetto non è ancora chiuso. Questa è stata una stagione difficile per me perché sono stato fuori 4 mesi. Ma adesso ho tanta forza e sono contento di esser tornato così dopo un periodo difficile. A fine primo tempo Chivu ci ha parlato perché dovevamo fare meglio. Vittoria molto importante. Prima di entrare in campo oggi ho pensato alla stessa partita dell'anno scorso, quando perdemmo il campionato qui. Non era facile tornare come abbiamo fatto e rimontare in questo modo".