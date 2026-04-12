Nicolò Barella si presenta ai microfoni di DAZN per commentare a caldo Como-Inter 3-4: "Sicuramente potevamo vincerla con un po' meno di tensione. Ma il Como è una grande squadra, lo sta dimostrando da tutto l'anno. Venire qua è difficilissimo, giocano un grande calcio. Noi abbiamo giocato come sappiamo, abbiamo tirato fuori qualcosa che non avevamo nella ripresa. Questa è la dimostrazione che questa è una squadra forte che ha voglia di vincere ancora. Non è finito niente".

La rabbia dopo il 2-0 del Como.

"E' normale, è il mio modo di essere. Ci sta, ci sta venire qua e soffrire. Oggi la reazione è stata di squadra super, che ha ancora fame".

I tifosi cantavano 'vinceremo il tricolore'.

"Aspettiamo ancora un po'. Ci sono altre partite, dobbiamo continuare questo ruolino di marcia perché le altre aspettano un nostro errore. E' tutto nelle nostre mani, questa è la cosa positiva. Proveremo ad arrivare in fondo".