Il Qatar spinge per l'organizzazione della Finalissima, la sfida prevista per il prossimo mese di marzo che vedrà di fronte la Spagna campione d'Europa e l'Argentina di Lautaro Martinez trionfatrice della Copa America. Parlando ai microfoni di AS, Jassim Al Jassim, CEO del Comitato Organizzativo Locale del Qatar per gli eventi sportivi, afferma come il Paese che ha ospitato gli ultimi Mondiali desideri ardentemente questa sfida: "Vogliamo organizzare la Finalissima in Qatar; stiamo negoziando con UEFA e CONMEBOL. È una partita tra due grandi squadre e Doha vuole ospitare le partite migliori. Ci sono altre nazioni interessate, ma siamo fiduciosi che possa avere luogo qui".

Al Jassim ha anche menzionato la possibilità di ospitare partite di campionato nazionale nel suo Paese in futuro, un'opzione molto in voga dopo che la partita Villarreal-Barcellona stava per essere giocata a Miami. "Abbiamo già organizzato la Supercoppa francese e quella italiana, o la Coppa Intercontinentale con il Real Madrid come partecipante. Quest'anno la avremo di nuovo qui, così come il Mondiale Under 17 e la Coppa Araba . Organizzeremo eventi non-stop dal 3 novembre al 20 dicembre. Studieremo altre partite per il futuro, a patto che attirino più turismo, più interesse e siano redditizie per il Paese".