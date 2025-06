Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, anche Stefano Pioli sembra allontanarsi dalla panchina della Nazionale del post-Spalletti. L'ex tecnico, tra le altre, di Lazio, Inter e Milan è un'ipotesi che perde quota ora dopo ora, riferisce Sky Sport. L'emiliano, ancora sotto contratto con l'Al Nassr, è anche un obiettivo della Fiorentina, chiamata a cercare un nuovo allenatore che prenda il posto di Palladino.

"La soluzione potrebbe anche essere di affidarsi a un Campione del Mondo del 2006 come Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi o Fabio Cannavaro (che però non ha ancora avuto nessun contatto e quindi non dovrebbe essere tra i papabili)", aggiunge Gianlucadimarzio.com.