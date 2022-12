Il Genoa ha messo gli occhi su un giovane difensore cresciuto nel vivaio dell'Inter, che si sta mettendo in buona luce in Serie C con la maglia dell'Avellino: si tratta di Lorenzo Moretti, ragazzo del 2002 che secondo Sportitalia è monitorato con particolare attenzione dal tecnico del Grifone Alberto Gilardino. Ricordiamo che gli irpini hanno prelevato il ragazzo a titolo definitivo, con l'Inter che si è garantita l'opzione per il riacquisto.