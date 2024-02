C'è una terza via che il Comune di Milano sta esplorando per il futuro del Meazza, come spiegato ieri dal sindaco Giuseppe Sala: la cessione dello stadio a un altro soggetto che non sia Milan o Inter, che paiono ormai definitivamente orientata a costruirsi la propria casa fuori dalla città. La maxi-area di San Siro, secondo Il Giorno, potrebbe attirare l'attenzione di Hines, una delle maggiori società immobiliari al mondo, che attualmente sta già lavorando sul progetto Extm, cioè “Ex Trotto Milano“, l’area di 130mila metri quadrati, proprio di fianco al Scala del Calcio, dove una volta c’era l’ippodromo.

Oltre ad Hines, si legge sul quotidiano, potrebbe scendere in campo Coima Sgr di Manfredi Catella, gruppo immobiliare che negli ultimi anni è stato il protagonista della rigenerazione urbana di più di un quartiere della città, da Porta Nuova nelle ex Varesine al futuro Villaggio olimpico nell’ex Scalo Romana. Sullo sfondo, infine, anche un’altra opzione rappresentata da Asm Global, che aveva incontrato Sala dicendosi disponibile a progettare il riutilizzo dello stadio per concerti e altri tipi di eventi, magari prevedendone la copertura totale.