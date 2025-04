Quanto sono mancati Dumfries e Thuram? Tantissimo a guardare i risultati. L'esterno, prima della mezzora con la Roma, non scendeva in campo dal match di Bergamo dello scorso 16 marzo: otto partite saltate tra campionato e coppe. Le tracce del francese, invece, si sono perse dopo Inter-Bayern del 16 aprile: tre match saltati, tre ko per i nerazzurri e zero gol segnati con Bologna, Milan e Roma.

I numeri, riportati dalla Gazzetta dello Sport, parlano chiaro: con quei due lì, l’Inter ritroverà la bellezza di 25 gol in un colpo solo. E non solo, ovviamente. "Averli o meno può fare tutta la differenza del mondo, specialmente in una partita come quella di domani sera a Montjuic. La fisicità e l’energia di Dumfries, nello specifico, è il valore aggiunto che l’Inter potrà calare sul tavolo col Barça, non soltanto in fase di spinta. Per Thuram parla... Lautaro: fino a quando ha avuto accanto il francese, il Toro non ha sbagliato un colpo; senza Marcus, si è spento anche lui".