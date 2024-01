Il numero di telespettatori fatto registrare da Mediaset per le otto partite degli ottavi di finale dell'edizione 2023-24 della Coppa Italia è stato il più alto dal 2016/17, con un incremento dell'+1,3% rispetto alla passata stagione: per la precisione, sono stati 2,78 milioni di media i tifosi che hanno seguito le partite dal divano, con uno share del 14,5%. La sfida più vista è stata Juve-Salernitana 6-1, con 428300 di spettatori; guardando allo share, la gara con percentuale di ascolti più alta è stata invece quella tra Inter e Bologna, vinta dalla squadra di Thiago Motta ai supplementari (21,2%(, con 3,94 milioni di spettatori collegati in tv.

Terzo gradino del podio, invece, per Milan-Cagliari, con 3,23 milioni di spettatori e il 16,5% di share. Lo riporta Calcio e Finanza.