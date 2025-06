"Più tenuta e meno infortuni. In attesa di individuare chi sarà il suo vice – per Martusciello sono emersi problemi burocratici, Samuel ha preferito non lasciare lo staff di Scaloni alla guida dell’Argentina, per ora non decolla l’ipotesi Gotti -, Chivu dovrà impostare il suo lavoro per evitare quanto accaduto lo scorso anno e non solo". Questo quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport all'indomani del primo allenamento del romeno ad Appiano Gentile.

L'Inter ha finito la stagione stanca a ogni livello, dopo mesi costellati da un numero enorme di infortuni come mai negli ultimi anni. Da qui dovrà ripartire Chivu, anche se l'appendice del Mondiale chiaramente non aiuta a resettare con quanto è stato.

"L’Inter è intenzionata a cambiare registro inserendo giovani. Non sarà però una rivoluzione e diversi ultratrentenni, a meno di evoluzioni diverse, resteranno a in organico. Insomma, toccherà a Chivu e al suo staff trovare il modo per ridurre quantomeno i problemi. Con Rapetti responsabile della preparazione atletica cambierà sicuramente l’impostazione del lavoro. Come peraltro la società aveva già provato a suggerire anche a Inzaghi", si legge.