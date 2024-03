Dopo l’1-0 dell'andata sottoscritto da Marko Arnautovic, uno dei potenziali assenti del match di ritorno al Metropolitano, i pronostici per la gara di ritorno sono in equilibrio. Leggero vantaggio per l'Inter, quotata a 2,50 contro i 2,90 dei padroni di casa. Dato a 3,25 invece il pari.

Anche per la gara di Madrid il risultato con massimo di due reti segnate si fa preferire 1,75 a 1,95; mentre risulta più marcato il confine tra Goal e No Goal: 1,70 il primo risultato, 2,00 il secondo. Il giocatore più indiziato a segnare un gol è Lautaro Martinez, dato a 3,00, seguito da Morata e Thuram a 3,25. I bookmaker non hanno, invece, grossi dubbi sul passaggio del turno: 1,30 per l'Inter, 3,45 le quote per il passaggio ai quarti dei colchoneros.