La nuova stagione di eFootball Championship 2027, torneo eSports ufficiale di KONAMI dedicato a eFootball, prende il via oggi con l’evento dedicato a FC Internazionale Milano e propone alcune importanti novità per tutti i giocatori che mirano a raggiungere le Finali Mondiali. La più significativa riguarda proprio l’accesso all’atto conclusivo: i posti disponibili per le World Finals passano da 16 a 24, sia per la categoria Console sia per quella Mobile. Ma non è l’unico cambiamento di peso. Il montepremi complessivo sale infatti da 100.000 a 300.000 dollari, triplicando rispetto alla precedente stagione.

Opportunità per la community

Per quanto concerne l'evento dedicato all'Inter, i giocatori saranno chiamati a superare le varie fasi di qualificazione per conquistare l’opportunità di rappresentare i nerazzurri nel prosieguo della competizione. È un appuntamento interessante anche per la community italiana di eFootball, considerando il peso della partnership tra KONAMI e Inter. Il club è infatti uno dei partner ufficiali più importanti del progetto eFootball. La competizione prevede categorie dedicate sia a Console sia a Mobile, permettendo quindi alla community di entrambe le piattaforme di partecipare alla corsa verso le fasi successive.