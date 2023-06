Dopo il triplice fischio di Manchester City-Inter, Federico Dimarco si sofferma davanti alle telecamere di Sport Mediaset per commentare a caldo l'esito della finale di Champions League: "Resta tanta delusione perché ce la siamo giocata alla pari, è un secondo posto e dispiace aver perso".

Si diceva che il City fosse favorito, ma il campo lascia in eredità altro.

"Questa squadra è stata costruita per vincere la Champions, noi ce la siamo giocata alla pari ma il pallone non è entrato e un gol cambia la partita. Siamo dispiaciuti, ma sono orgoglioso del gruppo perché ha dato il 120%".

Quali sono i flash della partita?

"Ci sono tanti flash, dispiace aver perso la finale".

Questo secondo posto può essere un punto di ripartenza o è un punto di arrivo?

"Per quello che abbiamo fatto in Champions deve essere un punto di partenza e non di arrivo".