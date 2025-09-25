Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e con un'importante esperienza a Cagliari, l'ex attaccante rossoblu Raffaele Paolino parla ai microfoni di TuttoCagliari.net per presentare il match di sabato tra le due squadre: "L’Inter in questo momento è un po’ in difficoltà, mentre il Cagliari finora mi è sembrato finalmente coraggioso e sbarazzino: tutti i sardi vogliono una squadra che lotti e che dimostri ogni domenica un grande attaccamento alla maglia. E, lo dico subito, i nerazzurri vanno assolutamente aggrediti. Non bisogna farli ragionare. Anche a Torino contro la Juventus, nonostante la sconfitta, hanno offerto una buona prestazione. Se lasci l’iniziativa in mano a Lautaro Martinez e compagni - tra l’altro quest’anno il loro reparto offensivo è arricchito dalla presenza di Pio Esposito - il gol prima o poi lo prendi: è fisiologico. Col Sassuolo, ad esempio, hanno creato tantissime occasioni da gol, pur concretizzandone solo due. Il Cagliari può metterli in crisi attraverso il gioco in verticale, la velocità di manovra e l’attacco degli spazi".

Paolino prosegue: "Inoltre a Chivu piace rischiare alzando molto il baricentro della squadra, cosa di cui i sardi potrebbero approfittare. Non dimentichiamoci poi che l’Inter ha a disposizione solo un risultato e, dunque, giocherà con un po’ più di apprensione addosso. Andrea Belotti e compagni invece scenderanno in campo con la mente libera e a briglie sciolte. Il Cagliari dovrà metterla sul piano del ritmo e della corsa. Sono fiducioso sul fatto che i rossobu possano disputare una grande gara. Tra l’altro io seguo l’Inter per conto di una rete televisiva locale, ma il mio cuore di tifoso dice Cagliari e dunque… forza Cagliari!”