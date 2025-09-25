Allenamento a porte aperte per il Cagliari a due giorni dalla sfida dell'Unipol Domus contro l'Inter. Al CRAI Sport Center i rossoblu hanno svolto un’attivazione ludica, seguita da un lavoro sulla tecnica e sul possesso palla. Nel finale di seduta spazio alle esercitazioni su cross e conclusioni a rete.

Parzialmente in gruppo Zito Luvumbo e personalizzato sia Boris Radunovic che per Nicola Pintus, mentre Gabriele Zappa è rimasto a riposo. Domani è in programma un allenamento mattutino.