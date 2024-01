Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato così la gara di ieri dove l'Inter ha annichilito la Lazio a Riyadh in semifinale di Supercoppa italiana: "È brutto dire che un 3-0 è un risultato stretto, ma è così perché l'Inter ha creato almeno 10 occasioni nette per fare gol. Ed è ciò mette a riparo i nerazzurri da brutte sorprese nel momento in cui dovesse trovarsi dietro la Juventus e con un calendario al momento peggiore. L'Inter in questo momento è andata a imporre il suo gioco ovunque, si è sempre dimostrata più forte. Ha annichilito una squadra in ripresa come la Lazio".

E ancora: "La Juventus ha le possibilità per restare attaccata fino alla fine, ma l'Inter deve continuare a pensare solo a se stessa: quella di ieri è una squadra che può fare male in qualsiasi momento. Inzaghi è sempre stato molto bravo nello studio della partita. A volte non mi piace tantissimo nelle sostituzioni perché spesso sembrano decise il giorno prima. Mi piacerebbe qualche decisione fatta all'impronta in base alla gara".