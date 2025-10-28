Il tecnico Gianni De Biasi, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di 'Palla al centro' proiettandosi verso la sfida tra la Fiorentina e l'Inter: "L'inter è una squadra forte che ha perso male a Napoli e quindi ci sta che abbia il dente avvelenato. Credo che ci sia voglia di dimostrare il vero livello della squadra, perché ora la squadra deve risalire questa china che sta diventando preoccupante".

Come si ferma l'Inter?

"Sparandogli. A parte gli scherzi, la squadra può giocare con il blocco basso o andare a pressare l'Inter già dall'area di rigore, per far capire all'Inter che è una top squadra che non sarà facile vincere contro la Fiorentina".