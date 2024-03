L'Inter si prepara per il secondo atto degli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria dell'andata a San Siro (1-0 firmato Arnautovic), i nerazzurri faranno visita all'Atletico Madrid mercoledì 13 marzo alle ore 21:00. La sfida del Metropolitano sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.