Esami strumentali quest'oggi per Mario Gila, difensore della Lazio uscito malconcio dal campo della New Balance Arena dove i biancocelesti hanno sconfitto mercoledì l'Atalanta ai rigori guadagnandosi la finale di Coppa Italia. I controlli hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia, che costringerà lo spagnolo a saltare le partite contro l'Udinese e molto probabilmente anche quella con la Cremonese.

Il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni cliniche saranno rivalutate nei prossimi giorni, fa sapere il club biancoceleste tramite la nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Secondo Sport Mediaset, Maurizio Sarri punta ad avere a disposizione Gila, colonna del reparto arretrato, per l'appuntamento che a questo punto per la Lazio vale una stagione intera: la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter.

Sezione: News / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 23:29
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.