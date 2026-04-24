Esami strumentali quest'oggi per Mario Gila, difensore della Lazio uscito malconcio dal campo della New Balance Arena dove i biancocelesti hanno sconfitto mercoledì l'Atalanta ai rigori guadagnandosi la finale di Coppa Italia. I controlli hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia, che costringerà lo spagnolo a saltare le partite contro l'Udinese e molto probabilmente anche quella con la Cremonese.

Il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni cliniche saranno rivalutate nei prossimi giorni, fa sapere il club biancoceleste tramite la nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Secondo Sport Mediaset, Maurizio Sarri punta ad avere a disposizione Gila, colonna del reparto arretrato, per l'appuntamento che a questo punto per la Lazio vale una stagione intera: la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter.