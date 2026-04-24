Archiviata agevolmente la pratica Cremonese, Antonio Conte, tecnico del Napoli, si presenta ai microfoni di DAZN per la rituale intervista post-partita. Nel corso della quale prova a difendere il suo gruppo finito nell'occhio del ciclone dopo la grigia partita contro la Lazio che è praticamente costata le residue speranze Scudetto ai partenopei: "Dopo la Lazio mi sembra siano arrivate critiche eccessive, per una squadra che ha vinto uno scudetto ed una supercoppa come ai tempi di Diego Armando Maradona, è al secondo posto in una stagione piena di infortuni. Ci mancano ancora 4 giocatori, abbiamo fatto una stagione difficilissima. Stare li è qualcosa di veramente importante, non voglio portare a spasso nessuno. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo finire nel modo migliore e lasciare parlare, anche la comunicazione è importante. Forse gli altri fanno una comunicazione più completa della nostra".

Viene chiesto anche un aggiornamento sulla situazione di Romelu Lukaku, e nella risposta di Conte non manca una punta di amarezza per l'atteggiamento dell'attaccante belga: "No, non ho avuto l'opportunità di parlare con Lukaku: so che un nostro dirigente ci ha parlato, lui è venuto al centro, l'ufficio mio era lì, però nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto perché mi sarei aspettato un saluto, un messaggio o qualcosina. In queste situazioni l'allenatore cerca di capire tutti, ma nessuno si sforza di capire l'allenatore".