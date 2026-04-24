Mentre Marco Materazzi e Lucio hanno usato toni abbastanza preoccupati nel commentare la discesa negli inferi del calcio italiano, ancora una volta privato della vetrina del Mondiale, c'è un'altra stella del Triplete 2010 che intervistata da GloboEsporte si esprime in maniera più cauta sul tema. È Wesley Sneijder, che non vede questo crollo verticale del nostro calcio: "È difficile dire perché. Se ci pensate, negli ultimi anni il calcio italiano non è peggiorato o cose del genere. Credo sia rimasto lo stesso. Non è che manchino di talento. Per me è stata una grande sorpresa che non siano riusciti a qualificarsi per i Mondiali", il commento serafico di Sneijder.
Sezione: News / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 22:36
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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