Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, è stato raggiunto dal portale brasiliano GloboEsporte col quale ha parlato del momento di gravissima crisi del calcio italiano, in parabola discendente continua dopo l'ennesima mancata qualificazione ai Mondiali sancita dalla sconfitta contro la Bosnia-Erzegovina a Zenica: "Non è facile per noi, perché la gente pensa che abbiamo vinto quattro titoli, ma ci siamo fermati lì. Dobbiamo ripartire, essere forti, perché perdere tre edizioni non è facile da superare".
Secondo Matrix, la questione va oltre una specifica generazione e implica cambiamenti strutturali. Tra questi, la mancanza di opportunità per i giovani: "Questo è uno dei problemi, perché quando giocavo nell'Inter, forse eravamo solo tre italiani e anche allora abbiamo vinto il Mondiale. Quindi, penso che debbano cambiare mentalità. La federazione deve aiutare la squadra a dare ai giovani, ai giovani italiani, la possibilità di giocare in prima squadra e non in Serie B o Serie C. L'Italia ha molto talento, ma non gli dà l'opportunità di giocare, e quindi non possono crescere. Questo è il problema", ha affermato.".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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