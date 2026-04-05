A pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Roma, Hakan Calhanoglu arriva in postazione DAZN per la consueta intervista di presentazione del match. Queste le sue parole:

Come hai visto gli Azzurri? Qual è il patto fino a fine stagione?

“C’è delusione, sicuramente. Noi come Turchia che non giocavamo i Mondiali da 24 anni lo volevamo anche di più. Mi spiace per gli italiani, che dovevano essere al Mondiale. Io i miei compagni li ho visti bene, ora dobbiamo pensare solo a noi e al nostro cammino. Le altre dietro si avvicinano e quindi dobbiamo cambiare marcia; abbiamo avuto il tempo di allenarci insieme quindi hanno il nostro supporto. Sarà una partita molto importante oggi e siamo pronti”.

Chivu e Gasperini dicono che non è un weekend calcistico, ma tre punti farebbero perdere il significato di Napoli-Milan?

“Ognuno ha le sue visioni. Io dico che a Firenze non abbiamo vinto e vogliamo regalarla ai nostri tifosi”.