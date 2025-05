Raggiunto dalla testata News.Superscommesse.it, l’ex calciatore Mauro Bressan ha commentato la stagione di Serie A appena conclusa. Tra gli argomenti trattati i verdetti dell'ultima giornata del massimo campionato, le finaliste dei Playoff dell'attuale Serie B, nonché sull'esito dei Playoff di Serie C. Nell’estratto, le parole di Bressan sulla stagione dell’Inter, che il 31 maggio giocherà la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

"Non abbiamo meritato lo scudetto" e "Sono state sprecate grandi occasioni". Queste sono state le rispettive dichiarazioni di Stefan De Vrij e Carlos Augusto, al termine della gara contro il Como. La verità sulla stagione in campionato dell'Inter è tutta sintetizzata in queste parole?

“Sì, direi che queste sono le parole giuste che sintetizzano il percorso dell'Inter in campionato. È vero che ha sprecato delle occasioni importanti per vincere lo scudetto, ma è giusto mettere in primo piano i meriti del Napoli che ha creduto fino in fondo a questo obiettivo. A mio parere, l'Inter è quella con il potenziale più forte, ma la Champions League di quest'anno ha tolto davvero tante energie. Ci sono state quelle quattro/cinque partite durante la stagione in cui la squadra ha dimostrato una precarietà fisica notevole ed è lì che ha pagato in maniera determinate con brutti risultati; poi, è stata molto brava a recuperare sul profilo mentale, perché poteva rischiare di buttare via tutti gli sforzi anche in Europa. Mi sento di giustificare il rendimento che ha avuto in determinati periodi, in quanto questa squadra ha disputato un numero di partite impressionante e anche a grandi livelli. Quindi, sono grandissimi i meriti del Napoli per aver vinto lo scudetto e nessuno potrà mai negarli, anche se all'Inter resta il rammarico per questo campionato”.



Dopo aver lasciato la Coppa Italia in semifinale e archiviato il campionato al secondo posto, l'Inter è pronta a disputare contro il Paris Saint-Germain la gara più importante della sua stagione. Quale finale c'è da aspettarsi dalla squadra di Simone Inzaghi e cosa ne pensa della compagine allenata da Luis Enrique?

“Indipendentemente da come andrà questa partita e per quel che si è visto finora, l'Inter ha disputato una stagione più che positiva, perché è rimasta sempre sul pezzo per affrontare a viso aperto tutte le avversarie. Questa finale testimonia la grande forza che questa squadra ha avuto per arrivare fino in fondo, perché ha affrontato ed eliminato avversari come Bayern Monaco e Barcellona che erano tra quelli favoriti. Naturalmente, qualora l'Inter dovesse vincere la Champions League, la dimensione di questi sforzi diventerebbe gigantesca, ma, pensando all'avversario, mi viene da dire che il Paris Saint-Germain di quest'anno è davvero fortissimo e complessivamente lo è più dell'Inter. Con Luis Enrique si è sviluppata una qualità di gioco che negli ultimi mesi è venuta fuori ad altissimi livelli, oltre che essere emersa una squadra con un temperamento molto solido. Fa veramente male quando attacca, specialmente con la presenza di Barcola e Kvaratskhelia sugli esterni, oltre quella di Doué che, pur giovanissimo, è già un talento; ci sono alcuni che sono una garanzia, come Dembelé in avanti, Vitinha e Fabián Ruiz a centrocampo; lo stesso si può dire del reparto difensivo, tra cui proprio l'ex Hakimi. Ce ne sarebbero altri da elencare, perché questa è una squadra che di giocatori scarsi proprio non ne ha. Ripeto, resta una gara difficilissima e l'avversario è tra i più scorbutici, ma l'Inter resta l'Inter, quindi mi aspetto di vedere una partita di grande orgoglio da parte dei nerazzurri”.