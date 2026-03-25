La Repubblica snocciola un po' di dati riguardo alle reti segnate dagli attaccanti della nazionale italiana, in vista della partita tra Italia e Irlanda del Nord di giovedì. Retegui comanda con 15 gol, ma nella lega saudita. Dietro ci sono Kean e Scamacca a 8, con Pio Esposito a 6 e Raspadori a 1.

C'è da dire che nell'era Gattuso sono arrivati 19 gol in 6 partite, 14 di questi firmati dagli attaccanti (5 Retegui, 4 Kean, 3 Esposito, 2 Raspadori). I titolari designati sono Kean e Retegui, ma Pio Esposito insidia il duo non tanto per i gol, quanto per i movimenti da punta d'area.