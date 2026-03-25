L’ex attaccante di Sampdoria, Inter e Milan, Giampaolo Pazzini, ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset alla vigilia della semifinale playoff per i Mondiali 2026 tra Italia e l’Irlanda del Nord.

Le scelte di Gattuso mi hanno convinto?

“Sì, Rino ha portato avanti l'idea del gruppo, sono tutti ragazzi che sono insieme da diverso tempo e abbiamo degli attaccanti che ci possono portare al mondiale”.

La coppia offensiva ideale per l’Italia?

“Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche, perché Kean sta facendo fatica, lo stesso Raspadori è rientrato da poco; il mister guarderà sicuramente com'è la condizione del momento però io penso che Pio Esposito sarà uno dei due sicuramente".

È giusto mettere questa pressione e dare questa responsabilità a Esposito?

“No, no, assolutamente, la troppa pressione che gli viene messa da fuori è totalmente sbagliata, è un ragazzo giovane che sta facendo grandissime cose per l'età che ha. Però è chiaro che lui debba giocare spensierato, con questa sfrontatezza tipica dei giovani e le pressioni le debbano prendere i giocatori più esperti e che hanno più partite sulle spalle".

Le insidie maggiori di questi playoff?

“Io sono molto ottimista, quindi il mio pensiero è giù sulla seconda partita; è chiaro che giocare una finale fuori casa, l'impatto ambientale potrebbe essere l'aspetto più complicato da affrontare".

L’Italia andrà al Mondiale?

“Il mio è un augurio: dobbiamo, abbiamo voglia di vedere un Mondiale e sono ottimista, quindi mi auguro di sì".