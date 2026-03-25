Lautaro Martinez scalpita per tornare. Come riporta il Corriere dello Sport, anche ieri il capitano dell'Inter era ad Appiano Gentile per proseguire il suo percorso individuale in vista del rientro.

Il rilancio dei nerazzurri passa anche dalla presenza dell'argentino. L'Inter ha bisogno di tre punti contro la Roma nella prossima sfida, a Pasqua, e la vittoria passa anche dal ritorno dal 1' di Lautaro. Senza di lui sette partite e altrettanti gol ma soprattutto una media nelle vittorie di squadra che è crollata.

Al di là dei gol, infatti, il capitano è capace di dare una spinta benefica nei momenti di appannamento e dà un apporto fondamentale nelle due fasi. Il lavoro di Lautaro tiene in piedi tutta l'impalcatura e senza di lui la squadra scricchiola, complice anche il calo fisico generale degli altri.