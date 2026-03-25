Nel corso della videointervista registrata con KAFA Sports, Hakan Calhanoglu è tornato anche sulla decisione di sposare la causa della Nazionale turca, pur essendo nato e cresciuto in Germania e non aver mai giocato nel campionato locale: "Non ho scelto la Germania perché ho ascoltato il mio cuore. A volte mi chiedo come sarebbe stato giocare con la Mannschaft, magari la mia carriera ne avrebbe tratto maggiore giovamento e il mio valore sarebbe aumentato ancora di più. Ma mi sono sempre detto che questo obiettivo avrei potuto raggiungerlo con la Nazionale turca".

Turchia con la quale ora dovrà affrontare il playoff per l'accesso ai Mondiali contro la Turchia: "Avremo due partite difficili, ma batteremo la Romania e poi la Slovacchia o il Kosovo. Dobbiamo farcela, anche se sappiamo che la seconda partita sarà ancora più dura perché sulla carta siamo migliori di ambedue le squadre, però giocheremo in casa loro".