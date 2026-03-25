Non solo Lautaro Martinez, anche Henrikh Mkhitaryan sta lavorando in questi giorni ad Appiano Gentile, sebbene il resto dei compagni sia fermo per i giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. Come riporta il Corriere dello Sport, l'armeno spera di essere a disposizione per la partita del giorno di Pasqua contro la Roma, esattamente come il suo capitano.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 10:48
Autore: FcInterNews Redazione
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