Iniziano gli impegni nelle nazionali per i giocatori dell'Inter. Folto il gruppo degli azzurri: Baastoni, Dimarco, Pio Esposito e Frattesi. Giocheranno giovedì 26 contro l'Irlanda del Nord nella speranza di poter replicare martedì 31 contro Galles o Bosnia.

Sfide delicate anche per Calhanoglu tra domani (la Romania a Istanbul) e martedì 31 (eventualmente Kosovo o Slovacchia) e per Zielinski, domani a Varsavia contro l'Albania e nell'eventuale finale con Svezia o Ucraina.

Sucic e Thuram saranno invece negli Stati Uniti rispettivamente a Orlando e Boston contro Colombia e Brasile: Croazia e Francia si scambieranno le avversarie tra loro. Il croato sarà l'ultimo a tornare ad Appiano nella notte tra 31 marzo e 1° aprile. Saranno invece in Olanda sia Dumfries che De Vrj per affrontare Norvegia ed Ecuador, mentre Akanji e la Svizzera troveranno la Germania a Basilea e poi la Norvegia ad Oslo.