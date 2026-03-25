Andrea Carnevale parla alla Gazzetta dello Sport della lotta a tre ai vertici del campionato italiano. "I punti di vantaggio sono tantissimi, per me l'Inter è uno squadrone e resta la grande favorita. Ma chi sta dietro ha il dovere di provarci e soprattutto di crederci. L'esperienza insegna che non è mai il caso di avventurarsi in previsioni. Però si può anche tranquillamente dire, ricordando le previsioni di agosto, che il Napoli ad organico al completo è superiore al Milan e sta al fianco dell'Inter. Poi è successo di tutto, una serie di infortuni che nessuno avrebbe potuto azzardare, ed è cambiata la scena".

"L'Inter ha qualcuno da recuperare e ritrovarselo per il match contro la Roma di Gasperini finirebbe per aiutare - dice ancora Carnevale - Mi pare di capire che Napoli e Milan la giocheranno con quelli che ci sono. Percentuali? Non è il caso. Però la classifica sta lì: i sei punti dell'Inter sono oro; ma Milan e Napoli o Napoli e Milan non molleranno di un centimetro".