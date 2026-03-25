Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Dino Zoff parla anche della crescita di Pio Esposito. "Se può essere il nostro nuovo Paolo Rossi? A me i paragoni non piacciono, non sono mai piaciuti, neanche quando giocavo cinquant’anni fa. Lo spero, certo".
"Ora però conta solo e soltanto il gruppo, la squadra, il noi - aggiunge Zoff -. Poi, se come spero andremo al Mondiale, allora ci divertiremo, o meglio vi divertirete, con i paragoni. Adesso bisogna pensare solo all’Irlanda del Nord".
Sezione: Rassegna / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 10:20
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Panucci: "Inter, l'esperienza dell'anno scorso farà dare di più a tutti. Napoli? Senza infortuni..."
Altre notizie
Mercoledì 25 mar
- 12:28 Calhanoglu: "C'erano Juve e Barça, ma Inzaghi mi ha voluto fortemente all'Inter. Chivu? Accettato subito"
- 12:14 CdS - Mondiali, la Fifa ripagherà i club: quanto vale l'Italia al Mondiale per l'Inter
- 12:00 Francia, ultima chiamata per Marcus Thuram: incalzato da Ekitike, ora deve convincere Deschamps
- 11:45 Pazzini: "Esposito titolare contro l'Irlanda. Ma è sbagliato mettergli troppa pressione"
- 11:30 Compie oggi 69 anni Beppe Marotta: gli auguri dell'Inter a nome di tutti gli interisti
- 11:16 La Repubblica - Italia-Irlanda del Nord: Esposito insidia Kean-Retegui, il ct ci pensa perché...
- 11:02 Al Ittihad pronto a fiondarsi su Salah, Diaby verso la cessione. Opportunità per l'Inter
- 10:48 CdS - Inter-Roma, non solo Lautaro: anche Mkhitaryan al lavoro per esserci
- 10:34 Berti: "Scudetto e Coppa Italia: niente alibi, l'Inter deve vincere. Paura del Napoli? Non scherziamo"
- 10:20 Zoff: "Esposito come Paolo Rossi? No ai paragoni, ma ci spero. Se poi andremo al Mondiale..."
- 10:06 Sport - Bastoni primo obiettivo del Barça: offerta con contropartita. C'è già un nome gradito all'Inter
- 09:52 Carnevale: "Senza infortuni il Napoli sarebbe con l'Inter. Percentuali? Nerazzurri favoriti, ma..."
- 09:38 Panucci: "Inter, l'esperienza dell'anno scorso farà dare di più a tutti. Napoli? Senza infortuni..."
- 09:24 TS - Difesa Inter, Akanji unica certezza: da Bastoni a De Vrij, la situazione degli altri centrali
- 09:10 CdS - Internazionali, tutti gli impegni: Sucic ultimo a rientrare
- 08:56 CdS - Lautaro verso il rientro con la Roma: ecco perché è fondamentale per l'Inter
- 08:42 TS - Solet, Inter in prima fila: assalto dopo Pasqua. E c'è un retroscena
- 08:28 CdS - Thuram, rush finale decisivo: le inglesi ci pensano e l'Inter ha in mente un prezzo
- 08:14 Djorkaeff: "Inter, vincerai: ma è vietato mollare. Ecco cosa mi aspetto da Thuram"
- 08:00 GdS - Inter, Oaktree spenderà e la rivoluzione partirà da Koné: fattori favorevoli e contrari ai nerazzurri
- 00:00 Chi tace (e) acconsente
Martedì 24 mar
- 23:57 Inter Club 'Sante Puteo' Monopoli, l’Assemblea dei Soci conferma il Presidente
- 23:43 Lo Monaco: "In testa alla classifica c'è l'Inter, non Chivu. Sono i giocatori a decidere le partite"
- 23:29 Calori: "Pio Esposito sta diventando una realtà. Barella invece non è quello che siamo abituati a vedere"
- 23:14 Quote Scudetto - L'Inter resta largamente favorita. Il Milan primo inseguitore a 6,50
- 23:00 Zoff: "Milan e Napoli possono ancora sperare, ma l'Inter ha i favori del pronostico"
- 22:45 fcinGimenez, il futuro dopo il Mondiale. L'entourage considera l'Inter un top club e sa dell'interesse
- 22:31 Lupo: "Nelle squadre U23 molti stranieri. Magari per alcuni giovani è meglio confrontarsi con altre realtà"
- 22:17 Reginaldo: "Crollo Inter, Milan e Napoli possono giocarsela. Esposito fa bene al calcio italiano"
- 22:02 Pancev: "L'Inter fu una scelta sbagliata. Sapendo quello che so oggi, non l'avrei fatta"
- 21:48 Robinho Junior, il Flamengo tenta lo sgambetto all'Inter: possibile offerta già in estate
- 21:33 Romano: "Barella via? Non risulta nulla. Approcci in passato ma lui non ha mai voluto lasciare l'Inter"
- 21:19 Bastoni-Barça, Deco lo sponsor. Il difensore nerazzurro nome caldo, ma l'Inter non dà garanzie per 50 mln
- 21:04 L'annuncio di Salah: "Lascerò il Liverpool alla fine della stagione. Questo club è parte della mia vita"
- 20:55 Aumenta il valore di Yann Bisseck: solo in tre in Serie A valgono più di lui. "Sono contento perché..."
- 20:36 Perché il TIFOSO INTERISTA ha PAURA di PERDERE questo SCUDETTO?
- 20:22 A. Paganin: "Se l'Inter dovesse fare due vittorie, le inseguitrici potrebbero recedere dalla voglia di recupero"
- 20:07 Giudice Sportivo Lega Pro - Turno di squalifica per Issiaka Kamaté, salta la gara con la Pro Vercelli
- 19:53 Palestra convocato in Nazionale: "Non me l'aspettavo, ma ci credevo. Sono molto contento di essere qui"
- 19:39 Calhanoglu torna a pieno ritmo. Anche Montella soddisfatto della preparazione del giocatore
- 19:25 Sky - Italia, buone notizie da Bastoni: l'interista si sente meglio, anche oggi ha lavorato in campo
- 19:10 Polonia, Zielinski lavora a parte. Il portavoce della Federcalcio Kopanski rassicura: "Niente panico"
- 18:56 Baldini su Palestra: "La sua promozione in Nazionale A è un successo. Ci rende orgogliosi"
- 18:41 Caressa: "Sommer non fa più la differenza. Scudetto, l'Inter può ancora sbagliare ma le altre no"
- 18:27 Cecere: "Vi spiego perché è sfumato l'affare Inter-Diaby. Akinsamiro? È giovane e si sta mettendo in mostra"
- 18:12 Nuovo San Siro, il Comune dà il via all'iter amministrativo: obiettivo cantieri nel secondo semestre 2027
- 17:57 fcinCalhanoglu, dopo Pasqua summit Inter-entourage: nulla di deciso. Cifre, Galatasaray avvisato
- 17:43 Sky - Lavoro in gruppo per Soulè che ritrova i compagni. Gasperini spera di averlo già con l'Inter
- 17:28 L'allarme di De Siervo: "C'è il rischio che i campionati si trasformino in delle semplici pre-qualifiche per le Coppe"
- 17:14 Toni: "Col 3-5-2 in Europa prendi gli schiaffi… Ma attaccare Chivu per cosa? Per prendere De Zerbi?"
- 17:00 Un INTER CLUB nato dopo il 5 MAGGIO 2002: la ROMANTICA STORIA dell'IC ACICASTELLO
- 16:55 Reja: "Campionato aperto, ma il calendario può dare una mano all'Inter"
- 16:43 Viviano: "Chivu voleva qualcuno di imprevedibile. Spero vinca, così da poter internazionalizzare il gioco"
- 16:28 Sky - Niente giorno di riposo per Lautaro e Mkhitaryan: i due alla Pinetina con un obiettivo chiaro in testa
- 16:18 Giudice sportivo - Carlos Augusto squalificato: salterà Inter-Roma. Sesta sanzione per Barella, terza per Dimarco
- 16:13 La vita l'è Ndour per l'Inter: il 'Bordo Cam' della gara di Firenze, col reclamo di Vanoli e i dubbi di Kolarov
- 16:00 Nazionale, Calafiori: "Playoff opportunità. La pressione c'è, inutile cercare di evitarla"
- 15:46 L'osservatore Palma presenta Potulski: "Lo segue l'Inter, mi ricorda Quansah. Base d'asta di 13 milioni di euro"
- 15:32 In Turchia - Riscatto di Asllani, il Besiktas deciderà a fine stagione. Alcuni aspetti saranno fondamentali
- 15:18 'Open VAR' - Tonolini: "Mano di Pongracic non punibile. La posizione di Thuram? Non cambia nulla"
- 15:06 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 14:56 Qui Roma - Soulé ancora ai box, Gasperini spera di riaverlo contro l'Inter. Ma non c'è alcuna certezza
- 14:42 Tramontana: "Gli arbitri ci prendono per il c*** ma non siamo scemi. No comment sulle parole di Marotta"
- 14:29 Globo Esporte - L'Inter ha avviato i contatti per Casemiro. Il brasiliano deciderà dopo il Mondiale
- 14:16 In Spagna - L'Inter pensa a Nico Williams. Ma prima serve una cessione importante
- 14:02 Playoff Mondiale 2026, Italia-Irlanda del Nord affidata a Danny Makkelie. Al VAR van Boekel e Manschot
- 14:02 Primavera, le finali Scudetto a fine maggio al Viola Park. La finale di Coppa all'Arena di Milano
- 13:50 Estudiantes, Medina: "Palacios convocato dall'Argentina momento unico, l'ho visto molto felice"
- 13:35 De Siervo: "Per Euro 2032 stadi fenomenali come quello di Milano con un investimento superiore al miliardo di euro"
- 13:21 L'Equipe - Marcus Thuram in bilico: convocazione al Mondiale non certa