Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Dino Zoff parla anche della crescita di Pio Esposito. "Se può essere il nostro nuovo Paolo Rossi? A me i paragoni non piacciono, non sono mai piaciuti, neanche quando giocavo cinquant’anni fa. Lo spero, certo".

"Ora però conta solo e soltanto il gruppo, la squadra, il noi - aggiunge Zoff -. Poi, se come spero andremo al Mondiale, allora ci divertiremo, o meglio vi divertirete, con i paragoni. Adesso bisogna pensare solo all’Irlanda del Nord".

Sezione: Rassegna / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 10:20
Autore: FcInterNews Redazione
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