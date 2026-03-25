La doppia sfida della Francia contro Brasile e Colombia in programma questa settimana negli Stati Uniti offre ad alcuni giocatori un'ultima opportunità per assicurarsi un posto nella rosa per i Mondiali, mentre altri potranno consolidare definitivamente la propria posizione. Tra quelli che ancora sperano di strappare la convocazione di Didier Deschamps c'è anche Marcus Thuram, all'ultima chiamata viste anche le deludenti prestazioni stagionali all'Inter. Il suo profilo, simile a quello di Olivier Giroud, pur essendo in grado di giocare sull'ala e di svolgere un ottimo lavoro difensivo, è ora messo in discussione dalla crescita di Hugo Ekitike che sta vivendo un grande momento al Liverpool.

Durante questa pausa per le nazionali, Tikus dovrà rassicurare a sufficienza l'ex compagno di squadra di suo padre Lilian per sperare di partecipare a un secondo Mondiale consecutivo. Deschamps diramerà la lista ufficiale dei convocati per la kermesse nordamericana il prossimo 13 maggio.