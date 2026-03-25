Paolo Bonolis, noto volto televisivo e tifoso interista, ha risposto alle domande di Sky in merito alla partita della Nazionale in programma domani sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, che vale il primo step verso la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il discorso è passato poi su Alessandro Bastoni, uno dei protagonisti azzurri: "Spero sia recuperato, non saprei. Umanamente credo che abbia recuperato. Viviamo in un'epoca in cui tutto viene esasperato, qualunque cosa è incredibile o non esiste, è straordinaria o un fallimento. Abbiamo perso la dimensione dell'ordinario. Quello accaduto in Inter-Juventus è stato un fatto abbastanza ordinario per quanto succede nel calcio, una simulazione. C'era, basta, ne hanno fatte tante. Ma il livello mediatico di oggi non permette a nessuno, soprattutto in un clima partigiano come quello del calcio, di potersi permettere di sbagliare perché si finisce subito nelle forche caudine su social, giornali e tv. È un'esistenza complicata. Lui è un uomo, sa che è un problema dell'epoca ma non può essere soggettivo per la persona".