A parte Manuel Akanji, nessuno dei cinque centrali ulteriori presenti nella rosa dell'Inter è sicuro di restare. Ne scrive oggi Tuttosport: lo svizzero verrà riscattato per 15 milioni, obbligatoriamente in caso di Scudetto (ma in realtà il club vorrebbe prenderlo a prescindere).

Si avvicinano invece allo 0% le possibilità che restino sia Stefan De Vrij che Francesco Acerbi. Entrambi sono stati già vicini alla cessione a gennaio, quando Inzaghi voleva almeno uno dei due all'Al-Hilal.

Da valutare anche le situazioni di Bastoni e Bisseck. Sono due titolari di Chivu e potenzialmente lo saranno anche nel futuro 3-4-2-1 del tecnico, ma le possibili offerte potrebbero modificare i piani. Il tedesco non vale meno dei 35 milioni già chiesti lo scorso anno, visto che ha giocato tutta la stagione da titolare. Dal canto suo Bastoni potrebbe invece valutare un futuro differente qualora il Barcellona o un'altra squadra dovessero versare 60-70 milioni nelle casse nerazzurre. A quel punto non è escluso nemmeno che si passi a una retroguardia a quattro.