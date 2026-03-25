Tra i partecipanti del Legends Trophy di Padel, in un'intervista a Tuttosport Christian Panucci parla anche della lotta Scudetto. "È chiaro che gli anni precedenti ci portano a dire che anche quest’anno l’Inter potrebbe non farcela, però forse le esperienze negative delle stagioni precedenti daranno qualcosa di più a tutti, anche a Chivu. Il pari di Firenze spero possa risvegliare la squadra che oggi sembra non quella di prima. Onestamente mi sembra impensabile che possa perdere con sei punti di vantaggio, anche se il calcio è pronto sempre a meravigliarci".

"Sicuramente, dopo la sosta, le partite Inter-Roma e Napoli-Milan diranno se sarà così oppure no - prosegue Panucci - Il Napoli? Se non avesse avuto tutti quegli infortuni, sarebbe davanti a giocarsela con l’Inter. Avere 8-9 giocatori fuori per un lungo periodo non è facile. E non può essere nemmeno un alibi. Ora li sta recuperando e il secondo posto potrebbe essere un buon punto di ripartenza per la prossima stagione per Conte. Per Max sarebbe lo stesso, un successo".

Al di là del campionato, in Champions League le italiane non sono riuscite ad andare lontano. "Noi siamo competitivi solo in Europa League e in Conference League. In Champions League non possiamo essere competitivi. L’unica era l’Inter e guardate cosa ha fatto con il Bodo! Bisogna investire nei settori giovanili e non pensare solo al business. Lo diciamo sempre, ma non cambia mai niente".