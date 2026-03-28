Intervenuto a Radio Sportiva, Francesco Graziani ha commentato il momento della Nazionale e il percorso dell’Italia in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali sotto la guida di Gennaro Gattuso.
L’ex attaccante ha espresso un giudizio netto sull’obiettivo qualificazione: “Non andare ai Mondiali sarebbe una catastrofe”.
Graziani si è poi soffermato sul reparto offensivo azzurro, individuando diverse opzioni a disposizione del commissario tecnico: “In attacco siamo messi bene: ci sono Kean, Retegui e Pio Esposito, un ragazzo interessantissimo che potrà dare una mano alla Nazionale”.
Sezione: News / Data: Sab 28 marzo 2026 alle 23:00
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
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