Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri restano a guardare dalla panchina la caduta libera del Bari: la formazione biancorossa perde nuovamente, stavolta tra le mura amiche del San Nicola, per mano della Juve Stabia, ex squadra dei due giocatori di scuola Inter, grazie alla rete su calcio di rigore segnata da Leonardo Candellone al 37esimo.

Sconfitta che accentua la crisi dei Galletti, nel pieno della contestazione dei tifosi specie nei confronti della proprietà dei De Laurentiis, e dove il tecnico Vincenzo Vivarini sembra ormai vicino all'esonero, con Luca D'Angelo e soprattutto Guido Pagliuca come possibili successori. Il Bari è al momento penultimo in classifica in Serie B con 17 pari al pari dello Spezia.