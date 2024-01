Protagonista di una grande partita e del primo assist in maglia nerazzurra, Kristjan Asllani commenta così a Inter TV il match vinto oggi per 1-0 sul campo della Fiorentina: “Mi sento cresciuto, ho dei compagni che mi aiutano ogni giorno e sto imparando molto da loro. Oggi sapevamo che sarebbe stato molto difficile, venire a Firenze e portare via i tre punti non è facile. Abbiamo fatto bene e alla fine il risultato ci ha premiato. Stasera il risultato conta perché abbiamo meritato di vincere, poi nella prossima partita cercheremo di vincere come sempre”.

Ti trovi bene nel ruolo di regista?

“Quello del regista è il mio ruolo, sono felice di giocare lì. Poi sto imparando tantissimo da Calhanoglu quest’anno, da Brozovic l’anno scorso ma anche da Mkhitarian, Barella e gli altri. Sono felice per il primo assist, ora speriamo che arrivi anche il primo gol”.