Emiliano 'Dibu' Martínez, portiere della Nazionale argentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Copa America contro la Colombia che si giocherà domani notte a Miami: "Adesso mi sento più completo, più a mio agio, ho fatto fatta esperienza e mi sento sempre supportato dai miei compagni. Cerco di migliorare e correggermi dopo ogni gol subito, abbiamo un grande gruppo di portieri che mi aiuta a migliorare. La finale? Bisogna giocare a calcio, ora sono 120 minuti, abbiamo un po' più di margine per farlo. Ma abbiamo la stessa emozione, sarà la quarta finale e siamo entusiasti come se fosse la prima."

Sui possibili rigori: "Per me, sono al 100% una questione di fortuna. Puoi studiare molto, ma non tutti i rigori sono uguali. Ho parato alcuni che erano l'opposto di quello che avevo studiato, a volte non te li ricordi dopo 120'... Ho un grande allenatore di portieri e un gruppo di compagni che mi aiutano a prendere decisioni più facilmente. Nei rigori devi essere al tempo giusto, al momento giusto, dipende da come è l'impatto... Se esci prima, potresti non pararli e se sono ben calciati è difficile. Cerco di guardare la palla più che il giocatore".

Chiosa sul momento della sua carriera: "Giocherò la mia quarta finale a questa età, non l'avrei mai pianificato. Dai 12 anni sono andato alla pensione del Rojo e a 17 in Inghilterra. È stato più difficile di quanto mi aspettassi, ma il calcio ti dà questi percorsi, non cambierei la mia carriera per nulla. Sono molto entusiasta di giocare la finale, come se fosse la prima. È la prima che gioco con il pubblico perché nella precedente ce n'erano pochi. Ora ho la mia famiglia, mia figlia che alla precedente Copa América non c'era e di cui mi sono perso la nascita, stavolta sarà con me allo stadio".