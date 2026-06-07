"Lautaro Martínez è stato il giocatore di spicco di una squadra che ha mostrato una concentrazione straordinaria a soli 10 giorni dal debutto ai Mondiali", titola Clarin dopo la vittoria dell'Argentina contro l'Honduras nell'amichevole andata in scena nella notte italiana.

L'attaccante dell'Inter, secondo i giornalisti argentini, è stato il migliore in campo della squadra campione del mondo meritandosi un 8 pieno in pagella: "Ha segnato il gol del vantaggio su rigore, ha fornito l'assist per il secondo gol di Giuliano Simeone con un colpo di tacco fenomenale e ha mostrato la sua classe in ogni azione fino alla sostituzione con Luis López. L'infortunio di Julián Álvarez lo rende un forte candidato per partire titolare nella partita d'esordio contro l'Algeria", il giudizio del quotidiano di Buenos Aires.