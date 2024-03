Amedeo Carboni, ex difensore italiano con un lungo passato in Liga al Valencia, ha parlato a TvPlay,it del doppio confronto Italia-Spagna in Champions League tra Atletico Madrid-Inter e Barcellona-Napoli.

“Sono due partite veramente difficili. L’Inter, sicuramente, è tra le squadre più forti d’Europa, l’Atletico Madrid è sempre un team tosto. I nerazzurri, considerando l’1-0 dell’andata, sono in vantaggio, ma la partita del Wanda Metropolitano sarà davvero difficile. Mentre la sfida del Napoli sembra più difficile, ma il Barcellona è una squadra strana quest’anno. Quale sarà la più combattuta? Paradossalmente, Atletico-Inter. Queste sono due squadre che si assomigliano. L’Inter ha sì uno dei due centrocampo più forti d’Europa, ma la gara contro i colchoneros la vedo molto equilibrata. Mentre in Barcellona-Napoli vedo più alti e bassi”.