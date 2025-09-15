L'Inter ha pubblicato sul proprio sito ufficiale gli orari delle attività della vigilia della sfida contro l'Ajax in Champions League. Eccoli nel dettaglio:

Ore 11.00 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 12.15 Allenamento Ajax | Sportpark De Toekomst, Amsterdam

Ore 14.30 Conferenza Stampa ufficiale Ajax | Johann Cruijff Arena, Amsterdam

Ore 19.00 Conferenza Stampa ufficiale Inter |Johann Cruijff Arena, Amsterdam

