La direzione arbitrale di Young Boys-Inter, terza giornata della prima fase della Champions League, è stata affidata all'inglese Michael Oliver, coadiuvato dai connazionali Stuart Burt e James Mainwaring. Quarto uomo Andrew Madley, con Stuart Attwell al Var e Peter Bankes Avar, anche loro inglesi. Nel complesso, l'arbitro lascia a desiderare nelle scelte sui cartellini. In particolare, manca il secondo cartellino giallo per Hadjan in occasione del rigore assegnato all'Inter. A aseguire gli episodi da moviola più significativi.

2' - Ugrinic duro sulla caviglia di Mkhitaryan sulla trequarti nerazzurra. Intervento non necessario e doloroso, Oliver non sanziona il centrocampista degli svizzeri.

9' - Da un fallo non fischiato a favore di Dumfries nasce una situazione pericolosa per lo Young Boys, neutralizzata da Pavard. L'arbitro sarebbe dovuto intervenire.

21' - Frattesi protesta, ma è corretta la decisione di Oliver di assegnare allo Young Boys calcio di punizione dal limite. Il centrocampista colpisce Lauper sul piede.

33' - Prima ammonizione della serata per Hadjam, che nel tentativo di anticipare in velocità Dumfries gli frana addosso e lo abbatte con il pallone già passato. Sanzione inevitabile.

35' - Oliver grazia Monteiro che per divincolarsi dalla reiterata trattenuta di Dumfries lo colpisce sulla nuca con uno schiaffo evidente. Gesto brutto che poteva costare più del cartellino giallo mostrato all'attaccante. Ammonizione anche per l'olandese per il fallo antecedente.

35' - Un altro cartellino giallo per lo Young Boys: Frattesi sguscia via sulla trequarti a Imeri che si aggrappa a lui e lo frena platealmente.

45' - Benito se la cava senza cartellino giallo nonostante una plateale trattenuta ai danni di Arnautovic che stava cercando di girarsi verso la porta avversaria.

46' - Pronti via e Oliver decreta un calcio di rigore a favore dell'Inter: Hadjam trattiene per il collo Dumfries e l'arbitro non ha dubbi. Manca però sorprendentemente il secondo giallo per il terzino, che sarebbe stato espulso. Errore del direttore di gara inglese. Arnautovic sbaglia e dopo un controllo VAR non si evidenzia alcuna invasione sulla respinta di Van Ballmoos.

71' - Vistosa trattenuta di Blum che non riesce a fermare Taremi, il quale serve poi Lautaro. Oliver lascia correre per il vantaggio ma poi si limita a sgridare il terzino, quando invece avrebbe dovuto ammonirlo.

82' - Ammonizione per Males che trattiene Frattesi a centrocampo: corretto.

89' - Duro intervento di Itten sulla caviglia di Barella mentre i due contendevano un pallone. Ci sarebbe stato il cartellino giallo.