L'AIA ha assegnato a Daniele Doveri il compito delicato di arbitrare Napoli-Inter, big match scudetto valido per la 27esima giornata di Serie A. Il fischietto di Roma 1 incappa in una serataccia sbagliando molte valutazioni piccole, perché decide di alzare di molto la soglia della tolleranza a livello disciplinare, ma anche grandi negli episodi chiave nelle due aree. In sala VAR, a Lissone, Valerio Marini e Marco Di Bello non mettono mai il becco per invertire le decisioni di campo. Ecco gli episodi da moviola:

6' - Federico Dimarco spende un fallo tattico per fermare l'avanzata di Scott McTominay, atterrato poco prima della trequarti nerazzurra: per Doveri non ci sono gli estremi per la SPA, quindi nessuna ammonizione per Dimarco, tra le proteste di alcuni giocatori napoletani. Scelta del direttore di gara che fa capire il metro della partita.

11' - Lautaro a muso duro con Doveri per il mancato cartellino giallo estratto all'indirizzo di Amir Rrahmani per un brutto calcione rifilato a Marcus Thuram. L'ammonizione era netta, ma l'arbitro mantiene la sua linea e richiama l'attenzione dei due capitani per comunicare loro che non saranno più tollerate le proteste.

17' - Trattenuta di Alessandro Bastoni ai danni di Matteo Politano: solo fallo, anche qui Doveri decide di non applicare nessuna sanzione.

20' - McTominay entra nettamente fuori tempo nel duello aereo con Dumfries in area di rigore: intervento imprudente dello scozzese, il rigore ci stava. Si rimane con la decisione del campo, il VAR non interviene, come spesso succede in questi casi. Viene, però, assegnata la punizione sul prosieguo dell'azione: Gilmour in ritardo su Mkhitaryan. Tiro da fermo che Federico Dimarco trasforma nel vantaggio interista.

32' - Tiro di Spinazzola respinto in area da Dumfries: il Napoli chiede a gran voce il rigore, ma Doveri lascia correre. Dal VAR non arrivano comunicazioni, anche se il braccio dell'olandese è molto largo. Sarebbe stata opportuna una revisione e la conseguente assegnazione del penalty.

38' - Ennesimo scontro di gioco della partita: Gilmour e Thuram entrano in collisione, Doveri fa correre l'azione. Dalla quale poi il Napoli guadagna un corner.

39' - Proprio sul corner, altre proteste napoletane per un presunto tocco di mano nell'area nerazzurra: in realtà Henrikh Mkhiataryan doma la palla col petto.

SECONDO TEMPO -

68' - Si accendono gli animi dopo un contatto Zielinski-Raspadori, l'arbitro sbaglia a far correre perché c'era la trattenuta dell'ex Napoli ai danni dell'avversario.

70' - Meret e Dumfries arrivano in contemporanea sul pallone, che scivola via oltre la linea di fondo: Doveri assegna un rinvio.

71' - Manca un giallo per Bisseck per la gomitata che rifila a McTominay. Doveri è vicino all'azione, ma non si accorge dell'imprudenza del tedesco fischiando 'solo' calcio di punizione.

72' - A gioco fermo, Inzaghi abbandona l'area tecnica per entrare in campo a parlare con i suoi, Doveri lo ammonisce prontamente.

87' - Regolare il gol del pari di Billing, nulla da segnalare.