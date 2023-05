Milan-Inter è stat affidata allo spagnolo Jesus Gil Manzano, assistito da Barbero e Nevado, quarto uomo Sanchez. Al VAR: Martinez Munuera. assistente VAR Hernandez. Direzione buona nel primo tempo, forse un po' leggera la gestione dei cartellini che potevano essere più presenti, mentre è troppo frettolosa l'assegnazione del rigore all'Iinter, tolto poi dal Var e dall'On Field Review. Nel secondo tempo però si perde il pugno di Krunic a Bastoni e il seguente fallo di mano di Thiaw in area. A seguire le azioni principali.

13' Si lamenta il Milan per una sbracciata di Bastoni su Saelemekers ma anche Acerbi su Giroud in area su azione di angolo, vanno giù i rossoneri ma vede bene l'arbitro: solite trattenute vicendevoli in area ma senza fallo.

20' Altra lamentela rossonera quando Tonali viene sgambettato da Dumfries al limite dell'area e si lancia a terra, Manzano lascia correre rimproverando il milanista che non protesta. Poteva anche starci il giallo per simulazione.

24' Dumfris frana su Diaz, stavolta il fallo c'è e Manzano giustamente lo segnala.

30' Martinez se ne va in dribbling in area e viene steso da Kjaer: l'arbitro prima assegna il rigore e dà giallo al difensore, poi va al rivedere l'azione al Var e annulla tutto. In effetto Kjaer da dietro pare non toccarlo, l'argentino accentua la caduta e non protesta. Anche lui poteva rischiare il giallo per simulazione.

46' Krunic chiede il giallo per fallo di Mkhitaryan su Diaz, lo prende lui per proteste. Il giallo forse poteva anche starci, ma poco prima l'arbitro aveva graziato Hernandez per un brutto fallo su Dumfries, stesso metro dunque.

61' Proteste milaniste per un fallo ravvisato di Giroud su Mkhitaryan, i rossoneri chiedevano il contrasto regolare, irremovibile Manzano ma in questa occasione il contrasto sembrava effettivamente leggero.

75' Krunic colpisce Bastoni con un pugno al ventre mentre l'arbitro non vede nel tentativo di divincolarsi su un calcio d'angolo. Se avesse visto poteva essere rigore ed espulsione, il Var non interviene, grave errore della squadra arbitrale questo.

77' Tiro da fuori area di Calhanoglu intercettato con la mano larga da Thiaw, Manzano opta per l'involontarietà anche se qualche dubbio resta.